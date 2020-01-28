Tata Group планирует расширить производство электромобилей и аккумуляторов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Индийский конгломерат Tata Group планирует в скором времени развернуть производство электромобилей, аккумуляторов и новых зарядных станций. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
"Индийский конгломерат Tata Group делает свой самый большой толчок к экологическому транспорту, планируя производить электромобили и аккумуляторы, создать станции зарядки и построить завод по переработке аккумуляторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более полутысячи компаний, включая Tata Motors, Tata Chemicals, Tata Power и Tata Croma, сеть магазинов, занимающихся продажей бытовой электроники, собирают ресурсы и опыт для создания экологического электрического транспортного средства, рассказали руководители прессслужбы компании в Мумбаи.
О планах было объявлено перед запуском электрического кроссовера Tata Motors Nexon EV.
"Это запуск "экосистемы" в производстве, что является реальной потребностью, а не только очередной запуск транспортного средства", - сказал Гюнтер Бутчек, управляющий директор компании Tata Motors.
Индия, пытаясь сдерживать высокое загрязнение в нескольких городах и снизить расходы на импорт горючего, поощряет автопроизводителей строить электростанции.
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