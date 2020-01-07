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Електрогігант Sony неочікувано представив свій електрокар

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. На міжнародній технологічній виставці Consumer Electronic Show компанія презентувала електромобіль Vision-S, чим дуже здивувала учасників заходу. Про це повідомляє BBC, інформує УНН.

"Автокар призначений для демонстрації різних технологій Sony. Модель обладнана 33 різними датчиками, має кілька дисплеїв і систему об'ємного звучання. Також є постійне підключення до інтернету", - йдеться у повідомленні.

Серед внутрішніх особливостей авто - система ідентифікації, яка може виявляти і розпізнавати пасажирів та має функцію управління жестами.

"Ми активізуємо свої зусилля, щоб зробити свій внесок у майбутнє автоіндустрії", - сказав головний виконавчий директор Sony Кенітіро Йошида.

За допомогою спеціальних датчиків система розпізнає певні жести і дозволяє регулювати розважальну систему авто.

Відомо, що Sony розробила потужні датчики зображення, які можна використовувати для аналізу дороги перед транспортним засобом.

Як повідомлялося раніше в УНН, Ілон Маск відкрив завод Tesla у Китаї.

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