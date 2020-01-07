Ілон Маск відкрив завод Tesla у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Компанія Tesla відкрила завод у Китаї. За словами засновника компанії Ілона Маска, цей завод може стати початком конкуренції на світовому ринку електромобілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
"Компанія Tesla розпочала виробництво в Китаї, зробивши серйозний крок у глобальному прагненні головного директора Ілона Маска з домінування електричних транспортних засобів та оголосивши, що може стати початком справжньої конкуренції на найбільшому світовому ринку електромобілів", - йдеться у повідомленні.
Маск був на церемонії у вівторок на новому багатомільярдному заводі поблизу Шанхая - його перший завод за межами США.
"Маск також представив кроссовер Model Y для китайського ринку, заявивши, що попит на транспортний засіб, ймовірно, перевершить всі інші моделі Tesla разом узяті. Інші плани включають формування дизайнерсько-інженерного центру в Китаї, щоб Tesla згодом змогла розробити звідти новий автомобіль", - йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомлялося в УНН, запустити виробництво на автозаводі Tesla поблизу Берліна планують у 2021 році.