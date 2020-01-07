Илон Маск открыл завод Tesla в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Компания Tesla открыла завод в Китае. По словам основателя компании Илона Маска, завод может стать началом конкуренции на мировом рынке электромобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
"Компания Tesla начала производство в Китае, сделав серьезный шаг в глобальном стремлении главного директора Илона Маска из доминирования электрических транспортных средств и объявив, что может стать началом настоящей конкуренции на крупнейшем мировом рынке электромобилей", - говорится в сообщении.
Маск был на церемонии во вторник на новом многомиллиардном заводе близ Шанхая - его первый завод за пределами США.
"Маск также представил кроссовер Model Y для китайского рынка, заявив, что спрос на транспортное средство, вероятно, превзойдет все другие модели Tesla вместе взятые. Другие планы включают формирование дизайнерско-инженерного центра в Китае, чтобы Tesla впоследствии смогла разработать оттуда новый автомобиль", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось в УНН, запустить производство на автозаводе Tesla близ Берлина планируют в 2021 году.