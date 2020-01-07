Електрогигант Sony неожиданно представил свой электрокар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. На международной технологической выставке Consumer Electronic Show компания представила электромобиль Vision-S, чем очень удивила участников мероприятия. Об этом сообщает BBC, информирует УНН.
"Автокар предназначен для демонстрации различных технологий Sony. Модель оборудована 33 различными датчиками, имеет несколько дисплеев и систему объемного звучания. Также есть постоянное подключение к интернету", - говорится в сообщении.
Среди внутренних особенностей авто - система идентификации, которая может обнаруживать и распознавать пассажиров и имеет функцию управления жестами.
"Мы активизируем свои усилия, чтобы внести свой вклад в будущее автоиндустрии", - сказал главный исполнительный директор Sony Кенитиро Йошида.
С помощью специальных датчиков система распознает определенные жесты и позволяет регулировать развлекательную систему автомобиля.
Известно, что Sony разработала мощные датчики изображения, которые можно использовать для анализа дороги перед транспортным средством.
Как сообщалось ранее в УНН, Илон Маск открыл завод Tesla в Китае.