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Тариф для “Укренерго” збільшили на 19,3%

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила середньозважений тариф на передачу електричної енергії ДП “НЕК “Укренерго” на 2019 рік на рівні 5,93 коп./кВт-год (без ПДВ), що на 19,3% більше, від нинішнього тарифу. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні комісії, передає УНН.

Тариф для “Укренерго” збільшили на 19,3%

Відповідно до рішення, у І кварталі тариф становитиме — 4,224 коп./кВт-год (без ПДВ), ІІ кварталі — 7,103 коп./кВт-год (без ПДВ), ІІІ кварталі — 5,740 коп./кВт-год (без ПДВ) та ІV кварталі — 6,846 коп./кВт-год.

На сьогодні середньозважений тариф на передачу електричної енергії “Укренерго” становить 4,97 коп./кВт-год.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг завершила розгляд питань встановлення тарифів на тепло для 26 ліцензіатів, оприлюднивши зміну тарифів для населення по областях. Відповідно до наведених НКРЕКП даних, тарифи для населення коливаються у межах від 636,41 грн за 1 ГКал для одного з дніпропетровських підприємств до 1481,26 грн за 1 ГКал для одного з рівненських підприємств.

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