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Тариф для "Укрэнерго" увеличили на 19,3%

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила средневзвешенный тариф на передачу электрической энергии ГП "НЭК "Укрэнерго" на 2019 на уровне 5,93 коп./КВт-ч (без НДС), что на 19,3% больше, от нынешнего тарифа. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии, передает УНН.

Тариф для "Укрэнерго" увеличили на 19,3%

Согласно решению, в I квартале тариф составит - 4,224 коп./КВт-ч (без НДС), II квартале - 7,103 коп./КВт-ч (без НДС), III квартале - 5,740 коп./КВт-ч (без НДС ) и IV квартале - 6,846 коп./кВт-час.

Сегодня средневзвешенный тариф на передачу электрической энергии "Укрэнерго" составляет 4,97 коп./КВт-час.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг завершила рассмотрение вопросов установления тарифов на тепло для 26 лицензиатов, обнародовав изменении тарифов для населения по областям. Согласно приведенным НКРЭКУ данных, тарифы для населения колеблются в пределах от 636,41 грн за 1 Гкал для одного из днепропетровских предприятий в 1481,26 грн за 1 Гкал для одного из ровенских предприятий.

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