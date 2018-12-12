Тариф для "Укрэнерго" увеличили на 19,3%

Согласно решению, в I квартале тариф составит - 4,224 коп./КВт-ч (без НДС), II квартале - 7,103 коп./КВт-ч (без НДС), III квартале - 5,740 коп./КВт-ч (без НДС ) и IV квартале - 6,846 коп./кВт-час.

Сегодня средневзвешенный тариф на передачу электрической энергии "Укрэнерго" составляет 4,97 коп./КВт-час.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг завершила рассмотрение вопросов установления тарифов на тепло для 26 лицензиатов, обнародовав изменении тарифов для населения по областям. Согласно приведенным НКРЭКУ данных, тарифы для населения колеблются в пределах от 636,41 грн за 1 Гкал для одного из днепропетровских предприятий в 1481,26 грн за 1 Гкал для одного из ровенских предприятий.