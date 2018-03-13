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Тарас Радь став наймолодшим зимовим паралімпійським чемпіоном в історії України

Київ • УНН

 • 10173 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Тарас Радь із Тернопільщини здобув четверте для України «золото» у Пхьончхані і свою першу нагороду на дебютній Паралімпіаді, ставши наймолодшим чемпіоном серед українців на Паралімпіадах. Про це повідомляє УНН з посиланням на персональну Facebook-сторінку президента Національного комітету спорту інвалідів України (Національного паралімпійського комітету України) Валерія Сушкевича.

“Так, Тарас Радь тільки що став чемпіоном ХІІ Паралімпіади на середній дистанції — 12,5 км у біатлоні. Шалений вітер, який здував навіть маленькі трикутники-відбійники на трасі, які „малюють“ траєкторію траси. Оператори ледве утримують телекамери. У мене обличчя „задубіло“. А тернопільський чемпіон на 4-х рубежах стрільби не допустив жодного промаху. Він і американець — єдині, хто не допустив промахів. Саме українець та американець боролись за перше місце. І Тарас переміг!”, — зазначив чиновник у повідомленні.

Як повідомляв УНН, біатлоніст Радь виграв для України четверте “золото” Паралімпіади-2018.

Українські Національні Новини

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