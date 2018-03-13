Тарас Радь став наймолодшим зимовим паралімпійським чемпіоном в історії України

“Так, Тарас Радь тільки що став чемпіоном ХІІ Паралімпіади на середній дистанції — 12,5 км у біатлоні. Шалений вітер, який здував навіть маленькі трикутники-відбійники на трасі, які „малюють“ траєкторію траси. Оператори ледве утримують телекамери. У мене обличчя „задубіло“. А тернопільський чемпіон на 4-х рубежах стрільби не допустив жодного промаху. Він і американець — єдині, хто не допустив промахів. Саме українець та американець боролись за перше місце. І Тарас переміг!”, — зазначив чиновник у повідомленні.

Як повідомляв УНН, біатлоніст Радь виграв для України четверте “золото” Паралімпіади-2018.