Тарас Радь стал самым молодым зимним паралимпийским чемпионом в истории Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Тарас Радь с Тернопольской области получил четвертое для Украины “золото” в Пхенчхане и свою первую награду на дебютной Паралимпиаде, став самым молодым чемпионом среди украинцев на Паралимпиадах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на персональную Facebook-страницу президента Национального комитета спорта инвалидов Украины (Национального паралимпийского комитета Украины) Валерий Сушкевич.
“Да, Тарас Радь только что стал чемпионом ХII Паралимпиады на средней дистанции — 12,5 км в биатлоне. Сильный ветер, который сдувал даже маленькие треугольники-отбойники на трассе, которые „рисуют“ траекторию трассы. Операторы чуть удерживают телекамеры. У меня лицо „окоченевшее“. А тернопольский чемпион на 4-х рубежах стрельбы не допустил ни одного промаха. Он и американец — единственные, кто не допустил промахов. Именно украинец и американец боролись за первое место. И Тарас победил!”, — отметил чиновник в сообщении.
Как сообщал УНН, биатлонист Радь выиграл для Украины четвертое “золото” Паралимпиады-2018.