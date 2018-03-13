Тарас Радь стал самым молодым зимним паралимпийским чемпионом в истории Украины

“Да, Тарас Радь только что стал чемпионом ХII Паралимпиады на средней дистанции — 12,5 км в биатлоне. Сильный ветер, который сдувал даже маленькие треугольники-отбойники на трассе, которые „рисуют“ траекторию трассы. Операторы чуть удерживают телекамеры. У меня лицо „окоченевшее“. А тернопольский чемпион на 4-х рубежах стрельбы не допустил ни одного промаха. Он и американец — единственные, кто не допустил промахов. Именно украинец и американец боролись за первое место. И Тарас победил!”, — отметил чиновник в сообщении.

Как сообщал УНН, биатлонист Радь выиграл для Украины четвертое “золото” Паралимпиады-2018.