Талібан закликав бойовиків поважати права іноземців в Афганістані

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“Членам Талібану на всіх рівнях наказано гарантувати, що ми не виявляємо неповаги до присутності будь-якої країни в Афганістані”, — сказало джерело агентства.

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Раніше повідомлялося, що на фоні масової евакуації персоналу дипмісій з Афганістану, в столиці, Кабулі залишаються працювати три посольства — Росії, Китаю і Пакистану.



Індія стала останньою країною, яка евакуювала своє посольство в Кабулі: спеціальний рейс доставив посла країни і інших співробітників назад в Індію. У своєму твіті у вівторок прес-секретар Міністерства закордонних справ країни Арімдам Багчі сказав, що було прийнято рішення “негайно” відправити їх в Індію.



Індонезія заявила, що збереже “невелику дипломатичну місію” в країні, хоча вона також евакуює своє посольство.

Також раніше сьогодні представник міністерства закордонних справ Ірану заявив, що країна скорочує персонал своїх місій в Афганістані, проте три з них продовжують роботу. Йдеться про місії в Мазарі-Шаріфі, Гераті і Кандагарі.



Додамо

Більше 60 країн в неділю виступили зі спільною заявою з закликом дозволити покинути Афганістан всім, хто захоче це зробити, після захоплення влади “Талібаном”.

Тим часом, у вівторок вранці поновилися військові евакуаційні польоти з Афганістану — через день після того, як захоплення “Талібаном” столиці країни викликало паніку в Кабулі, і тисячі людей заповнили міжнародний аеропорт у відчайдушній спробі втекти. Щонайменше семеро людей загинули під час хаосу в аеропорту в понеділок, в тому числі кілька людей, які чіплялися за борт літака, коли він злітав.

Як заявив представник Пентагону Джон Кірбі, американські військові прагнуть нарощувати темпи евакуації людей з аеропорту Кабула і мають намір вийти на показник в 5 тис. людей за добу.

Зазначимо, що в ніч на 17 серпня американські військово-повітряні сили безпечно змогли евакуювати близько 640 афганців з Кабула на вантажному літаку.

Нагадаємо

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.



Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” в “наступні кілька днів”.

Згодом таліби заявили, що увійшли до президентського палацу в столиці Афганістану. У неділю два представника талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і угруповання очікує повної передачі влади.

Вулиці Кабула спорожніли на наступний день після того, як бійці “Талібану” без бою захопили столицю Афганістану. Аеропорт був забитий сотнями мирних жителів, які намагалися втекти.