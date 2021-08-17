Талибан призвал боевиков уважать права иностранцев в Афганистане

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“Членам Талибана на всех уровнях приказано гарантировать, что мы не проявляем неуважения к присутствию какой-либо страны в Афганистане”, — сказал источник агентства.

Детали

Ранее сообщалось, что на фоне массовой эвакуаций персонала дипмиссий из Афганистана,в столице, Кабуле остаются работать три посольства — России, Китая и Пакистана.



Индия стала последней страной, которая эвакуировала свое посольство в Кабуле: специальный рейс доставил посла страны и других сотрудников назад в Индию. В своем твите во вторник пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Аримдам Багчи сказал, что было принято решение “немедленно” отправить их в Индию.



Индонезия заявила, что сохранит “небольшую дипломатическую миссию” в стране, хотя она также эвакуирует свое посольство.

Также ранее сегодня представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что страна сокращает персонал своих миссий в Афганистане, однако три из них продолжают работу. Речь идет о миссиях в Мазари-Шарифе, Герате и Кандагаре.



Добавим

Более 60 стран в воскресенье выступили с совместным заявлением с призывом разрешить покинуть Афганистан всем, кто захочет это сделать, после захвата власти “Талибаном”.

Между тем, во вторник утром возобновились военные эвакуационные полеты из Афганистана — через день после того, как захват “Талибаном” столицы страны вызвал панику в Кабуле, и тысячи людей заполнили международный аэропорт в отчаянной попытке бежать. По меньшей мере семь человек погибли во время хаоса в аэропорту в понедельник, в том числе несколько человек, которые цеплялись за борт самолета, когда он взлетал.

Как заявил представитель Пентагона Джон Кирби, американские военные стремятся наращивать темпы эвакуации людей из аэропорта Кабула и намерены выйти на показатель в 5 тыс. людей за сутки.

Отметим, что в ночь на 17 августа американские военно-воздушные силы безопасно смогли эвакуировать около 640 афганцев из Кабула на грузовом самолете.

Напомним

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.



Представитель “Талибана” заявил, что движение ждёт “мирной передачи власти” в “последующие несколько дней”.

Впоследствии талибы заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана. В воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и группировка ожидает полной передачи власти.

Улицы Кабула опустели на следующий день после того, как бойцы “Талибана” без боя захватили столицу Афганистана. Аэропорт был забит сотнями мирных жителей, которые пытались убежать.