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"Талібан" вийшов із переговорів з урядом Афганістану про обмін полоненими

"Талібан" вийшов із переговорів з урядом Афганістану про обмін полоненими

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Радикальний ісламістський рух "Талібан" виходить з переговорів щодо обміну полоненими з урядом Афганістану. Про це повідомив так званий речник талібів Сухаіл Шахін, передає УНН з посиланням на DW.

За його словами, бойовики відправили своїх представників до Кабула для ідентифікації їхніх ув'язнених. "Утім, на жаль, звільнення було відкладено під тим чи іншим приводом до теперішнього часу. Тому, із завтрашнього дня наша технічна команда не братиме участі у безрезультатних зустрічах", - написав речник талібів.

У свою чергу, учасник переговорів з боку уряду Афганістану Матін Бек звинуватив талібів у затримці та переклав всю відповідальність на них. За його словами, таліби вимагають звільнити "15 топ-командирів", але уряд не може звільнити "вбивць нашого народу". "Ми не хочемо, щоб вони повернулися на поле битви і захопили цілу провінцію", - заявив він журналістам.

Бек запевнив, що Кабул готовий звільнити 400 "менш небезпечних" в'язнів-талібів, якщо таліби припинять свої атаки. Утім, "Талібан" відкинув цю пропозицію.

Уряд Афганістану і таліби майже тиждень вели переговори в Кабулі про обмін в'язнів, який спочатку планувався на 10 березня, інформує агенція новин AFP.

Досягнення домовленості про обмін є ключовим компонентом угоди між США та ісламістами. Ця угода передбачає звільнення до 5 тисяч бойовиків та до тисячі афганських солдатів. Після здійснення обміну мають розпочатися внутрішньоафганські мирні переговори.

З моменту підписання цієї угоди в кінці лютого таліби скоїли декілька нападів, під час яких вбили численних афганських силовиків.

Нагадаємо, Таліби відмовилися від переговорів з делегацією афганського уряду.

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