Таліби відмовилися від переговорів з делегацією афганського уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Представники радикального ісламістського руху "Талібан" відмовилися вести переговори з уповноваженою делегацією уряду Афганістану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters і DW.
Згідно з озвученою позицією талібів, сформована для переговорів урядова делегація не повністю представляє інтереси всіх сторін протистояння в Афганістані.
У воєнізованому угрупованні наголосили, що готові вести перемовини з урядовою делегацією, котра "відповідатиме нашим домовленостям і склад якої формуватиметься за чіткими принципами".
Тільки залучення всіх сторін протистояння в Афганістані може привести до "справжнього й тривалого миру в країні", наголосили у русі "Талібан".
Делегацію для переговорів з талібами в складі 21 представника афганський уряд зумів сформувати лише 26 березня.
Нині уряд у Кабулі має вести прямі перемовини з рухом "Талібан" після того, як таліби погодилися на діалог унаслідок їхніх перемовин зі США про припинення вогню.
Нагадаємо, досягнуті домовленості між Сполученими Штатами та талібами дають підстави сподіватися на завершення збройного протистояння в Афганістані, що триває вже понад 18 років.