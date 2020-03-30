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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Талибы отказались от переговоров с делегацией афганского правительства

Талибы отказались от переговоров с делегацией афганского правительства

Киев  •  УНН

 • 13302 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Представители радикального исламистского движения "Талибан" отказались вести переговоры с уполномоченным делегацией правительства Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и DW.

Согласно озвученной позицией талибов, сформированная для переговоров правительственная делегация не полностью представляет интересы всех сторон противостояния в Афганистане.

В военизированной группировке отметили, что готовы вести переговоры с правительственной делегацией, которая "будет отвечать нашим договоренностям и состав которой будет формироваться по четким принципам".

Только привлечение всех сторон противостояния в Афганистане может привести к "настоящему и прочному миру в стране", отметили в движении "Талибан".

Делегацию для переговоров с талибами в составе 21 представителя афганское правительство сумел сформировать только 26 марта.

Сейчас правительство в Кабуле должно вести прямые переговоры с движением "Талибан" после того, как талибы согласились на диалог вследствие их переговоров с США о прекращении огня.

Напомним, достигнутые договоренности между Соединенными Штатами и талибами дают основания надеяться на завершение вооруженного противостояния в Афганистане, которая длится уже более 18 лет.

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