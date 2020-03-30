Талибы отказались от переговоров с делегацией афганского правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Представители радикального исламистского движения "Талибан" отказались вести переговоры с уполномоченным делегацией правительства Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и DW.
Согласно озвученной позицией талибов, сформированная для переговоров правительственная делегация не полностью представляет интересы всех сторон противостояния в Афганистане.
В военизированной группировке отметили, что готовы вести переговоры с правительственной делегацией, которая "будет отвечать нашим договоренностям и состав которой будет формироваться по четким принципам".
Только привлечение всех сторон противостояния в Афганистане может привести к "настоящему и прочному миру в стране", отметили в движении "Талибан".
Делегацию для переговоров с талибами в составе 21 представителя афганское правительство сумел сформировать только 26 марта.
Сейчас правительство в Кабуле должно вести прямые переговоры с движением "Талибан" после того, как талибы согласились на диалог вследствие их переговоров с США о прекращении огня.
Напомним, достигнутые договоренности между Соединенными Штатами и талибами дают основания надеяться на завершение вооруженного противостояния в Афганистане, которая длится уже более 18 лет.