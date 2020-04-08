"Талибан" вышел из переговоров с правительством Афганистана об обмене пленными

По его словам, боевики отправили своих представителей в Кабул для идентификации их заключенных. "Впрочем, к сожалению, освобождение было отложено под тем или иным предлогом до настоящего времени. Поэтому, с завтрашнего дня наша техническая команда не будет участвовать в безрезультатных встречах", - написал представитель талибов.

В свою очередь, участник переговоров со стороны правительства Афганистана Матин Бек обвинил талибов в задержке и переложил всю ответственность на них. По его словам, талибы требуют освободить "15 топ-командиров", но правительство не может освободить "убийц нашего народа". "Мы не хотим, чтобы они вернулись на поле битвы и захватили целую провинцию", - заявил он журналистам.

Бек заверил, что Кабул готов освободить 400 "менее опасных" заключенных-талибов, если талибы прекратят свои атаки. Впрочем, "Талибан" отверг это предложение.

Правительство Афганистана и талибы почти неделю вели переговоры в Кабуле об обмене заключенных, который изначально планировался на 10 марта, информирует агентство новостей AFP.

Достижение договоренности об обмене является ключевым компонентом соглашения между США и исламистами. Это соглашение предусматривает освобождение до 5000 боевиков и до тысячи афганских солдат. После осуществления обмена должны начаться внутришньоафганськи мирные переговоры.

С момента подписания этого соглашения в конце февраля талибы совершили несколько нападений, во время которых убили многочисленных афганских силовиков.

Напомним, талибы отказались от переговоров с делегацией афганского правительства.