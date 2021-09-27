Талібам заборонили робити селфі і носити білі кросівки: чому
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Новий міністр оборони Афганістану Мавлаві Якуб заборонив бойовикам радикального угрупування "Талібан" робити селфі і носити білі кросівки. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Wall Street Journal.
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Видання пише, що подібні заборони вступили в силу після так, як багато талібів після захоплення столиці — Кабулу почали масово фотографуватися з “трофеями” під час розваг.
Відзначається, що бойовики демонстрували свої розваги на атракціонах зі зброєю в руках, що викликало гнів вищої влади.
Міністр оборони заявив, що селфі є загрозою безпеки посадових осіб “Талібану” і завдають шкоди статусу, “здобутого кров’ю наших мучеників”.
А білі кросівки, за словами Якуба, є шкідливою західною модою, як і волосся довжиною до плечей.
Цитата
“Це поведінка воєначальників і бандитів маріонеткового режиму. Якщо ми продовжимо вести себе так, не дай Бог, ми втратимо нашу ісламську систему”, — сказав Якуб.
Додамо
“Талібан” заборонив перукарям в провінції Гільменд голити бороди клієнтам і ставити музику під час роботи.
З аналогічним забороною на гоління борід зіткнулися перукарі в Кабулі. Один з власників найбільшого салону міста повідомив, що йому зателефонував хтось, який назвався державним чиновником, який зажадав “перестати слідувати американському стилю”, не голити і не підстригати чиюсь бороду.
Раніше в “Талібан” заявили, що заборонять публічне виконання музики, оскільки це не відповідає нормам ісламу. Після цього таліби вбили афганського народного співака Фавада Андарабі.
Контекст
Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.
Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття.
Західні країни евакуювали з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств.
Представник “Талібану” Забіхулла Муджахід 7 вересня оголосив про новий тимчасовий уряд.