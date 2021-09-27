Талибы запретили мужчинам брить бороды
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. “Талибан” запретил парикмахерам в провинции Гильменд брить бороды клиентам и ставить музыку во время работы. Об этом сообщил департамент добродетели и порока провинции, передает CNN, пишет УНН.
Детали
“Брить бороды и играть музыку в парикмахерских и общественных банях строго запрещено. Если выяснится, что в парикмахерской или общественной бане кто-то сбрил бороду или там играла музыка, с виновными будут поступать в соответствии с законами шариата, и у них не будет права жаловаться”, — говорится в заявлении.
Как передает BBC, с аналогичным запретом на бритье бород столкнулись парикмахеры в Кабуле. Один из владельцев крупнейшего салона города сообщил, что ему позвонил кто-то, назвавшийся государственным чиновником, который потребовал “перестать следовать американскому стилю”, не сбривать и не подстригать чью-либо бороду.
Парикмахер из Герата пожаловался телеканалу, что и без официального запрета салоны теряют клиентуру. По его словам, мужчины перестали брить бороды, чтобы слиться со сторонниками “Талибана” на улице и избежать преследований.
Ранее
Ранее в “Талибане” заявили, что запретят публичное исполнение музыки, поскольку это не соответствует нормам ислама. После этого талибы убили афганского народного певца Фавада Андараби.