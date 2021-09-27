Таліби заборонили чоловікам голити бороди

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“Голити бороди і грати музику в перукарнях і громадських лазнях суворо заборонено. Якщо з’ясується, що в перукарні або громадській лазні хтось збрив бороду або там грала музика, з винними будуть вчиняти відповідно до законів шаріату, і у них не буде права скаржитися”, — йдеться в заяві.

Як передає BBC, з аналогічною забороною на гоління борід зіткнулися перукарі у Кабулі. Один з власників найбільшого салону міста повідомив, що йому зателефонував хтось, який назвався державним чиновником, який зажадав “перестати слідувати американському стилю”, не голити і не підстригати чиюсь бороду.

Перукар з Герата поскаржився телеканалу, що і без офіційної заборони салони втрачають клієнтуру. За його словами, чоловіки перестали голити бороди, щоб злитися з прихильниками “Талібану” на вулиці і уникнути переслідувань.

Раніше

Раніше в “Талібан” заявили, що заборонять публічне виконання музики, оскільки це не відповідає нормам ісламу. Після цього таліби вбили афганського народного співака Фавада Андарабі.