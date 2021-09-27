Талибам запретили делать селфи и носить белые кроссовки: почему

Детали

Издание пишет, что подобные запреты вступили в силу после так, как многие талибы после захвата столицы Кабула начали массово фотографироваться с “трофеями” во время развлечений.

Отмечается, что боевики демонстрировали свои развлечения на аттракционах с оружием в руках, что вызвало гнев вышестоящих властей.

Министр обороны заявил, что селфи являются угрозой безопасности должностных лиц “Талибана” и наносят ущерб статусу, “добытому кровью наших мучеников”.

А белые кроссовки, по словам Якуба, являются вредоносной западной модой, как и волосы длиной до плеч.

Цитата

“Это поведение военачальников и бандитов марионеточного режима. Если мы продолжим вести себя так, не дай Бог, мы потеряем нашу исламскую систему”, — сказал Якуб.

Добавим

“Талибан” запретил парикмахерам в провинции Гильменд брить бороды клиентам и ставить музыку во время работы.

С аналогичным запретом на бритье бород столкнулись парикмахеры в Кабуле. Один из владельцев крупнейшего салона города сообщил, что ему позвонил кто-то, назвавшийся государственным чиновником, который потребовал “перестать следовать американскому стилю”, не сбривать и не подстригать чью-либо бороду.

Ранее в “Талибане” заявили, что запретят публичное исполнение музыки, поскольку это не соответствует нормам ислама. После этого талибы убили афганского народного певца Фавада Андараби.

Контекст

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.

Западные страны эвакуировали из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.

Представитель “Талибана” Забихулла Муджахид 7 сентября объявил о новом временном правительстве.