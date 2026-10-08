Талант "Арсеналу" Макс Доуман отримав від Книги рекордів Гіннеса одразу три відзнаки
Київ • УНН
Півзахисник "Арсеналу" Макс Доуман став наймолодшим дебютантом Ліги чемпіонів і автором голу в АПЛ. Він також наймолодший чемпіон Англії.
Англійський півзахисник лондонського "Арсеналу" Макс Доуман отримав від Книги рекордів Гіннеса одразу три відзнаки. Молодий талант "канонірів" став наймолодшим дебютантом у Лізі чемпіонів, а також наймолодшим автором гола в АПЛ. Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса, передає УНН.
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Як заявили у Книзі рекордів, суддя Кейтлін Хайєм завітала на тренувальну базу "Арсеналу", щоб вручити Максу Доуману три сертифікати за рекордний сезон.
Перший сертифікат Доуман отримав, як наймолодший гравець в історії Ліги чемпіонів. У віці 15 років та 308 днів англієць дебютував за "Арсенал" у матчі групового етапу ЛЧ проти празької "Славії" з рахунком 3:0.
Другий сертифікат англієць отримав, як наймолодший автор голу в АПЛ. У матчі проти англійського "Евертона", за який виступає Віталій Миколенко, наприкінці матчу Доуман вибіг у контратаку в компенсований час, пронісши м'яч на 60 метрів від своєї половини поля, а потім закотив його у порожні ворота, закріпивши перемогу з рахунком 2:0.
"Каноніри" не лише здобули ще одні цінні три очки, але й Макс побив рекорд наймолодшого бомбардира в англійській Прем'єр-лізі з футболу у віці 16 років та 73 дні.
Також минулого сезону "Арсенал" вперше за 22 роки здобув перемогу в АПЛ. Макс отримав свою медаль переможця у віці 16 років 144 дні, ставши наймолодшим футболістом, який виграв Прем'єр-лігу. Він побив попередній рекорд Філа Фодена з "Манчестер Сіті" більш ніж на рік.
Окрім того, Доуман увійшов до списку "Клас-2027" – добірки 30 "найяскравіших молодих талантів чоловічого та жіночого футболу", яку підготували до виходу футбольного видання Книга рекордів Гіннеса Football Edition 2027.
До списку "Клас-2027" разом із Доуманом також увійшли вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, півзахисник "Манчестер Сіті" Аюб Буадді та воротарка "Челсі" Ганна Гемптон.
Арсенал вперше за 22 роки виборов чемпіонство в англійській футбольній Прем'єр-лізі20.05.26, 00:32 • 4928 переглядiв