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Талант "Арсеналу" Макс Доуман отримав від Книги рекордів Гіннеса одразу три відзнаки

Київ • УНН

 • 1266 перегляди

Півзахисник "Арсеналу" Макс Доуман став наймолодшим дебютантом Ліги чемпіонів і автором голу в АПЛ. Він також наймолодший чемпіон Англії.

Талант "Арсеналу" Макс Доуман отримав від Книги рекордів Гіннеса одразу три відзнаки

Англійський півзахисник лондонського "Арсеналу" Макс Доуман отримав від Книги рекордів Гіннеса одразу три відзнаки. Молодий талант "канонірів" став наймолодшим дебютантом у Лізі чемпіонів, а також наймолодшим автором гола в АПЛ. Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса, передає УНН

Деталі 

Як заявили у Книзі рекордів, суддя Кейтлін Хайєм завітала на тренувальну базу "Арсеналу", щоб вручити Максу Доуману три сертифікати за рекордний сезон. 

Перший сертифікат Доуман отримав, як наймолодший гравець в історії Ліги чемпіонів. У віці 15 років та 308 днів англієць дебютував за "Арсенал" у матчі групового етапу ЛЧ проти празької "Славії" з рахунком 3:0. 

Другий сертифікат англієць отримав, як наймолодший автор голу в АПЛ. У матчі проти англійського "Евертона", за який виступає Віталій Миколенко, наприкінці матчу Доуман вибіг у контратаку в компенсований час, пронісши м'яч на 60 метрів від своєї половини поля, а потім закотив його у порожні ворота, закріпивши перемогу з рахунком 2:0. 

"Каноніри" не лише здобули ще одні цінні три очки, але й Макс побив рекорд наймолодшого бомбардира в англійській Прем'єр-лізі з футболу у віці 16 років та 73 дні.

Також минулого сезону "Арсенал" вперше за 22 роки здобув перемогу в АПЛ. Макс отримав свою медаль переможця у віці 16 років 144 дні, ставши наймолодшим футболістом, який виграв Прем'єр-лігу. Він побив попередній рекорд Філа Фодена з "Манчестер Сіті" більш ніж на рік.

Окрім того, Доуман увійшов до списку "Клас-2027" – добірки 30 "найяскравіших молодих талантів чоловічого та жіночого футболу", яку підготували до виходу футбольного видання Книга рекордів Гіннеса Football Edition 2027.

До списку "Клас-2027" разом із Доуманом також увійшли вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, півзахисник "Манчестер Сіті" Аюб Буадді та воротарка "Челсі" Ганна Гемптон.

Арсенал вперше за 22 роки виборов чемпіонство в англійській футбольній Прем'єр-лізі20.05.26, 00:32 • 4928 переглядiв

Павло Башинський

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