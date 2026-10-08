Английский полузащитник лондонского "Арсенала" Макс Доуман получил от Книги рекордов Гиннесса сразу три награды. Молодой талант "канониров" стал самым молодым дебютантом в Лиге чемпионов, а также самым молодым автором гола в АПЛ. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннесса, передает УНН.

Детали

Как заявили в Книге рекордов, судья Кейтлин Хайэм посетила тренировочную базу "Арсенала", чтобы вручить Максу Доуману три сертификата за рекордный сезон.

Первый сертификат Доуман получил как самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов. В возрасте 15 лет и 308 дней англичанин дебютировал за "Арсенал" в матче группового этапа ЛЧ против пражской "Славии", завершившемся со счетом 3:0.

Второй сертификат англичанин получил как самый молодой автор гола в АПЛ. В матче против английского "Эвертона", за который выступает Виталий Миколенко, в конце матча Доуман убежал в контратаку в компенсированное время, протащил мяч на 60 метров от своей половины поля, а затем закатил его в пустые ворота, закрепив победу со счетом 2:0.

"Канониры" не только добыли еще три ценных очка, но и Макс побил рекорд самого молодого бомбардира в английской Премьер-лиге по футболу в возрасте 16 лет и 73 дней.

Также в прошлом сезоне "Арсенал" впервые за 22 года одержал победу в АПЛ. Макс получил свою медаль победителя в возрасте 16 лет и 144 дней, став самым молодым футболистом, выигравшим Премьер-лигу. Он побил предыдущий рекорд Фила Фодена из "Манчестер Сити" более чем на год.

Кроме того, Доуман вошел в список "Класс-2027" — подборку 30 "самых ярких молодых талантов мужского и женского футбола", которую подготовили к выходу футбольного издания Книги рекордов Гиннесса Football Edition 2027.

В список "Класс-2027" вместе с Доуманом также вошли вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, полузащитник "Манчестер Сити" Аюб Буадди и вратарь "Челси" Ханна Хэмптон.

Арсенал впервые за 22 года завоевал чемпионство в английской футбольной Премьер-лиге