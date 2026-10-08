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Талант "Арсенала" Макс Доуман получил от Книги рекордов Гиннесса сразу три награды

Киев • УНН

 • 1468 просмотра

Полузащитник "Арсенала" Макс Доуман стал самым молодым дебютантом Лиги чемпионов и автором гола в АПЛ. Он также самый молодой чемпион Англии.

Талант "Арсенала" Макс Доуман получил от Книги рекордов Гиннесса сразу три награды

Английский полузащитник лондонского "Арсенала" Макс Доуман получил от Книги рекордов Гиннесса сразу три награды. Молодой талант "канониров" стал самым молодым дебютантом в Лиге чемпионов, а также самым молодым автором гола в АПЛ. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннесса, передает УНН

Детали

Как заявили в Книге рекордов, судья Кейтлин Хайэм посетила тренировочную базу "Арсенала", чтобы вручить Максу Доуману три сертификата за рекордный сезон. 

Первый сертификат Доуман получил как самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов. В возрасте 15 лет и 308 дней англичанин дебютировал за "Арсенал" в матче группового этапа ЛЧ против пражской "Славии", завершившемся со счетом 3:0. 

Второй сертификат англичанин получил как самый молодой автор гола в АПЛ. В матче против английского "Эвертона", за который выступает Виталий Миколенко, в конце матча Доуман убежал в контратаку в компенсированное время, протащил мяч на 60 метров от своей половины поля, а затем закатил его в пустые ворота, закрепив победу со счетом 2:0. 

"Канониры" не только добыли еще три ценных очка, но и Макс побил рекорд самого молодого бомбардира в английской Премьер-лиге по футболу в возрасте 16 лет и 73 дней.

Также в прошлом сезоне "Арсенал" впервые за 22 года одержал победу в АПЛ. Макс получил свою медаль победителя в возрасте 16 лет и 144 дней, став самым молодым футболистом, выигравшим Премьер-лигу. Он побил предыдущий рекорд Фила Фодена из "Манчестер Сити" более чем на год.

Кроме того, Доуман вошел в список "Класс-2027" — подборку 30 "самых ярких молодых талантов мужского и женского футбола", которую подготовили к выходу футбольного издания Книги рекордов Гиннесса Football Edition 2027.

В список "Класс-2027" вместе с Доуманом также вошли вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, полузащитник "Манчестер Сити" Аюб Буадди и вратарь "Челси" Ханна Хэмптон.

Арсенал впервые за 22 года завоевал чемпионство в английской футбольной Премьер-лиге20.05.26, 00:32 • 4928 просмотров

Павел Башинский

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