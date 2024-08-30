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"Так тримати": Зеленський відзначив чотири медалі українців на старті Паралімпіади-2024

"Так тримати": Зеленський відзначив чотири медалі українців на старті Паралімпіади-2024

Київ • УНН

 • 22538 перегляди

На Паралімпіаді в Парижі українські плавці вибороли 2 срібні та 2 бронзові медалі. Зеленський привітав спортсменів, відзначивши їхні досягнення у різних дисциплінах плавання.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів - учасників Паралімпіади-2024 у Парижі з 4 першими медалями, відзначивши їхні досягнення, пише УНН.

Перші перемоги наших паралімпійців у Парижі. Україна має дві срібні та дві бронзові медалі у плаванні. Чудовий старт! Кожна перемога наших спортсменів надихає всю нашу країну. Так тримати!

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав, що: 

  • Антон Коль здобув срібло у плаванні на 100 метрів на спині, 
  • Ірина Пойда виборола срібну нагороду на дистанції 200 метрів вільним стилем, 
  • Анна Гонтар - бронзова призерка у плаванні на 50 метрів вільним стилем, 
  • Олександр Комаров має бронзову медаль у плаванні на 200 метрів вільним стилем. 

Паралімпіада-2024: першу медаль для України здобув плавець Антон Коль29.08.24, 19:41 • 82357 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СпортПолітикаОлімпіада

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