"Так тримати": Зеленський відзначив чотири медалі українців на старті Паралімпіади-2024
Київ • УНН
На Паралімпіаді в Парижі українські плавці вибороли 2 срібні та 2 бронзові медалі. Зеленський привітав спортсменів, відзначивши їхні досягнення у різних дисциплінах плавання.
Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів - учасників Паралімпіади-2024 у Парижі з 4 першими медалями, відзначивши їхні досягнення, пише УНН.
Перші перемоги наших паралімпійців у Парижі. Україна має дві срібні та дві бронзові медалі у плаванні. Чудовий старт! Кожна перемога наших спортсменів надихає всю нашу країну. Так тримати!
Президент вказав, що:
- Антон Коль здобув срібло у плаванні на 100 метрів на спині,
- Ірина Пойда виборола срібну нагороду на дистанції 200 метрів вільним стилем,
- Анна Гонтар - бронзова призерка у плаванні на 50 метрів вільним стилем,
- Олександр Комаров має бронзову медаль у плаванні на 200 метрів вільним стилем.
Паралімпіада-2024: першу медаль для України здобув плавець Антон Коль29.08.24, 19:41 • 82357 переглядiв