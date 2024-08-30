«Так держать": Зеленский отметил четыре медали украинцев на старте Паралимпиады-2024
Киев • УНН
На Паралимпиаде в Париже украинские пловцы завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Зеленский поздравил спортсменов, отметив их достижения в различных дисциплинах плавания.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов - участников Паралимпиады-2024 в Париже с 4 первыми медалями, отметив их достижения, пишет УНН.
Первые победы наших паралимпийцев в Париже. Украина имеет две серебряные и две бронзовые медали в плавании. Замечательный старт! Каждая победа наших спортсменов вдохновляет всю нашу страну. Так держать!
Президент указал, что:
- Антон Коль получил серебро в плавании на 100 метров на спине,
- Ирина Пойда завоевала серебряную награду на дистанции 200 метров вольным стилем,
- Анна Гонтарь - бронзовый призер в плавании на 50 метров вольным стилем,
- Александр Комаров имеет бронзовую медаль в плавании на 200 метров вольным стилем.
Паралімпіада-2024: першу медаль для України здобув плавець Антон Коль29 августа 2024, 16:41 • 78449 просмотров