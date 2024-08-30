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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Так держать": Зеленский отметил четыре медали украинцев на старте Паралимпиады-2024

«Так держать": Зеленский отметил четыре медали украинцев на старте Паралимпиады-2024

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 07:07  •  10438 просмотра

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На Паралимпиаде в Париже украинские пловцы завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Зеленский поздравил спортсменов, отметив их достижения в различных дисциплинах плавания.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов - участников Паралимпиады-2024 в Париже с 4 первыми медалями, отметив их достижения, пишет УНН.

Первые победы наших паралимпийцев в Париже. Украина имеет две серебряные и две бронзовые медали в плавании. Замечательный старт! Каждая победа наших спортсменов вдохновляет всю нашу страну. Так держать!

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что: 

  • Антон Коль получил серебро в плавании на 100 метров на спине, 
  • Ирина Пойда завоевала серебряную награду на дистанции 200 метров вольным стилем, 
  • Анна Гонтарь - бронзовый призер в плавании на 50 метров вольным стилем, 
  • Александр Комаров имеет бронзовую медаль в плавании на 200 метров вольным стилем. 

Паралімпіада-2024: першу медаль для України здобув плавець Антон Коль29 августа 2024, 16:41 • 78449 просмотров

Юлия Шрамко

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