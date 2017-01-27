Т.Кутовой рекомендує “Укрспирту” переглянути цінову політику для учасників горілчаного ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. ДП “Укрспирт” варто докласти максимальних зусиль для зменшення собівартості продукції в стислі терміни та презентувати перегляд цінової політики для учасників горілчаного ринку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр агрополітики Тарас Кутовий, передає УНН.
“Щойно завершив нараду з учасниками горілчаного ринку щодо ціни на спирт. Моя рекомендація до ДП „Укрспирт“ наступна: докласти максимальних зусиль для зменшення собівартості продукції в стислі терміни, за рахунок зменшення собівартості сировини презентувати перегляд цінової політики для учасників горілчаного ринку без втрати рентабельності держпідприємств”, — зазначив він.
Міністр також наголосив на необхідності забезпечити “Укрспирту” постійний діалог з галуззю.
“Забезпечити постійний діалог з галуззю задля взаємної подальшої ефективної роботи, розвитку горілчаної галузі без пониження рівня прибутковості державних компаній.
Наступну робочу зустріч для фіналізації рішень та рекомендацій ДП "Укрспирт“ здійснити у термін не пізніше 10 робочих днів”, — додав він.
Нагадаємо, британський фінансист заявив про готовність очолити “Укрспирт”, аби побороти там корупцію.
За словами Ніла Сміта корумповану та неефективну діяльність “Укрспирту” має розслідувати НАБУ.
“Легальний продукт коштує вже настільки дорого, що більшість споживачів роблять вибір на користь „чорного“ ринку і починають купувати горілку там.
Як результат, держава знову недоотримує податки від виробників, а кримінальні елементи в особі топ-менеджерів „Укрспирту“, продовжують купувати нові будинки, машини і відправляти дітей вчитися до Швейцарії і Великої Британії”, — написав він, коментуючи рішення держкомпанії підняти вартість спирту на 20%.
Також нагадаємо, за даними експертів, частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80%.
За словами голови податкового Комітету ВР Н.Южаніної, за нинішніх завищених акцизів створюються передумови для різкого збільшенні фальсифікату горілчаних виробів на українському ринку.