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Т.Кутовый рекомендует "Укрспирту" пересмотреть ценовую политику для участников водочного рынка

Т.Кутовый рекомендует "Укрспирту" пересмотреть ценовую политику для участников водочного рынка

Киев • УНН

 • 11734 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. ГП "Укрспирт" стоит приложить максимальные усилия для уменьшения себестоимости продукции в сжатые сроки и представить пересмотр ценовой политики для участников водочного рынка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр агрополитики Тарас Кутовый, передает УНН.

"Только что завершил совещание с участниками водочного рынка по цене на спирт. Моя рекомендация к ГП "Укрспирт" следующая: приложить максимальные усилия для уменьшения себестоимости продукции в сжатые сроки, за счет уменьшения себестоимости сырья представить пересмотр ценовой политики для участников водочного рынка без потери рентабельности госпредприятий", - отметил он.

Министр также отметил необходимость обеспечить "Укрспирту" постоянный диалог с отраслью.

"Обеспечить постоянный диалог с отраслью для взаимной дальнейшей эффективной работы, развития водочной отрасли без понижения уровня доходности государственных компаний.

Следующую рабочую встречу для финализации решений и рекомендаций ГП "Укрспирт" осуществить в срок не позднее 10 рабочих дней", - добавил он.

Напомним, британский финансист заявил о готовности возглавить "Укрспирт", чтобы побороть там коррупцию.

По словам Нила Смита коррумпированную и неэффективную деятельность "Укрспирт" должно расследовать НАБУ.

"Легальный продукт стоит уже настолько дорого, что большинство потребителей делают выбор в пользу "черного" рынка и начинают покупать водку там.

В результате, государство снова недополучает налоги от производителей, а криминальные элементы в лице топ-менеджеров "Укрспирта" продолжают покупать новые дома, машины и отправлять детей учиться в Швейцарию и Великобританию", - написал он, комментируя решение госкомпании поднять стоимость спирта на 20%.

Также напомним, по данным экспертов, доля теневого водочного рыка в стране составляет более 80%.

По словам главы налогового комитета ВР Н.Южаниной, в нынешних завышенных акцизах создаются предпосылки для резкого увеличении фальсификата водочных изделий на украинском рынке.

Украинские Национальные Новости

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