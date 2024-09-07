Системи SAMP/T від Італії скоро будуть в Україні - Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що говорив з Головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні, щодо систем SAMP/T, які скоро будуть в Україні. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

З Джорджією Мелоні ми працюємо над системою SAMP/T, вона буде в Україні. Це позитивне рішення, ми говоримо і працюємо над тим, щоб прискорити цей день, який буде скоро