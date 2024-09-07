Системи SAMP/T від Італії скоро будуть в Україні - Зеленський
Київ • УНН
Президент України обговорив з прем'єр-міністром Італії постачання систем SAMP/T. Зеленський також розповів про переговори щодо дозволу використовувати зброю для ударів по території РФ.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що говорив з Головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні, щодо систем SAMP/T, які скоро будуть в Україні. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.
З Джорджією Мелоні ми працюємо над системою SAMP/T, вона буде в Україні. Це позитивне рішення, ми говоримо і працюємо над тим, щоб прискорити цей день, який буде скоро
За його словами, він та Мелоні також обговорюють питання дозволу Україні бити їхньою зброєю по території рф.
Говорили про далекобійну справедливість, я б так сказав. Італія — це одна з тих країн, на яку ми дуже розраховуємо
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У липні у Білому досі оголосили, що США та країни-союзники нададуть Україні п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони.