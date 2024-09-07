Системы SAMP/T от Италии скоро будут в Украине - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил с Председателем Совета министров Италии Джорджией Мелони, относительно систем SAMP/T, которые скоро будут в Украине. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

С Джорджией Мелони мы работаем над системой SAMP/T, она будет в Украине. Это положительное решение, мы говорим и работаем над тем, чтобы ускорить этот день, который будет скоро - сказал Зеленский.

По его словам, он и Мелони также обсуждают вопрос разрешения Украине бить их оружием по территории рф.

Говорили о дальнобойной справедливости, я бы так сказал. Италия - это одна из тех стран, на которую мы очень рассчитываем - рассказал он.

Напомним

В июле в Белом до сих пор объявили, что США и страны-союзники предоставят Украине пять стратегических систем противовоздушной обороны.