Синоптики прогнозують зниження температури в Україні з 3 вересня
Київ • УНН
Наталка Діденко повідомила про відчутне зниження температури в Україні з 3 вересня до +23°C. До кінця серпня та на початку вересня очікується спекотна погода з температурою до +30-34°C, з малоймовірними дощами.
В Україні відчутне зниження температури розпочнеться із 3 вересня. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає УНН.
"Відчутніше зниження температури повітря - з 3-го вересня", - підписала Діденко температурну діаграму.
Відповідно до діаграми, температура 3 вересня знизиться до +23 градусів.
Крім того, Діденко поділилась прогнозом на кінець літа.
"Серпень завершується гарячою і переважно сухою погодою. Так буде і вихідними найближчими. Температура повітря у денні години становитиме +30+34 градуси, хіба у південній частині трохи нижче, +27+30 градусів", - написала синоптикиня.
За її словами, дощі 31 серпня та 1 вересня малоймовірні, лише у тій же південній частині місцями короткочасні грозові дощі пройдуть.
У Києві завершення серпня та початок вересня будуть дуже теплими, навіть спекотними, +30+32 градуси, додала Діденко.
Синоптики дали прогноз до кінця літа: де очікувати спеки і дощів29.08.24, 09:50 • 21401 перегляд