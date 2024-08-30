Синоптики прогнозируют снижение температуры в Украине с 3 сентября

В Украине ощутимое снижение температуры начнется с 3 сентября. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

«Ощутимое снижение температуры воздуха - с 3-го сентября», - подписала Диденко температурную диаграмму.

Согласно диаграмме, температура 3 сентября снизится до +23 градусов.

Кроме того, Диденко поделилась прогнозом на конец лета.

«Август завершается горячей и преимущественно сухой погодой. Так будет и в ближайшие выходные. Температура воздуха в дневные часы составит +30+34 градуса, разве в южной части немного ниже, +27+30 градусов», - написала синоптик.

По ее словам, дожди 31 августа и 1 сентября маловероятны, лишь в той же южной части местами кратковременные грозовые дожди пройдут.

В Киеве завершение августа и начало сентября будут очень теплыми, даже жаркими, +30+32 градуса, добавила Диденко.

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