Синоптики дали прогноз до конца лета: где ожидать жары и дождей

В Украине до конца августа ожидается сухая и жаркая погода с температурой до 33°, на юге возможны кратковременные дожди и грозы, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в следующие трое суток, 29-31 августа, в Украине без осадков, лишь в южной части местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 16-23°; днем 28-33°, сегодня на Прикарпатье и в большинстве южных областей 24-29°.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 28-33°; в Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°.