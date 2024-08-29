Синоптики дали прогноз до кінця літа: де очікувати спеки і дощів
Київ • УНН
В Україні очікується суха та спекотна погода з температурою до 33°. На півдні можливі короткочасні дощі та грози, на Київщині без опадів з температурою 30-32° вдень.
В Україні до кінця серпня очікується суха та спекотна погода з температурою до 33°, на півдні можливі короткочасні дощі та грози, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у наступні три доби, 29-31 серпня, в Україні без опадів, лише в південній частині місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 16-23°; вдень 28-33°, сьогодні на Прикарпатті та в більшості південних областей 24-29°.
Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.
Погода у столичному регіоні
У Київській області сьогодні без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 28-33°; у Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°.