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Син Геннадія Кернеса Кирило отримав у подарунок від батька 30 млн грн готівкою, коли той був у лікарні

Син Геннадія Кернеса Кирило отримав у подарунок від батька 30 млн грн готівкою, коли той був у лікарні

Київ • УНН

 • 222826 перегляди

Кирило Кернес отримав 30 мільйонів гривень від свого батька, коли той перебував у «Шаріте» нібито в стані коми.

За словами Кирила Кернеса, його батько- ексмер Харкова Геннадій Кернес в німецькій клініці "Шаріте" нібито був майже в стані коми й нічого не розумів. Однак це не завадило Кирилу отримати у подарунок від батька 30 млн грн готівкою, передає УНН.

Деталі

У час, коли Геннадій Кернес перебував на лікуванні в Німеччині, його син дивним чином зміг отримати від нього 30 млн грн готівкою у подарунок. Це підтверджує декларація Кирила Кернеса за 2020 рік, у якій він, крім коштовного подарунка, вказав, що зберігає близько 34,8 млн грн готівкою, 82 тис. дол. і 22,5 тис. євро. 

Тобто виходить, що Кернес-молодший або збрехав про походження коштів у декларації, або говорить неправду про стан батька в лікарні. Останнє найймовірніше, адже інформацію про погіршення здоровʼя Геннадія Кернеса він САМ спростував ще три роки тому. Зараз Кирило Кернес стверджує, що в "Шаріте" його батько нібито був у стані марення, у нього не працювали кінцівки й він нічого не розумів. А три роки тому журналістам він же заявив, що телефоном говорив з Геннадієм Кернесом і його стан був задовільний. 

У своїх інтервʼю Кирило Кернес також зізнався, що його не було поруч із батьком в момент його смерті.

Дивують і його "близькі дружні стосунки" із рештою родини покійного мера Харкова. Кернес-молодший розповідає журналістам, що спілкується як з дружиною батька Оксаною Гайсинською, так і зі зведеними братами й сестрою.

"Так, я спілкуюся з Данилом, з Софією. У нас дружні стосунки. Софія навчається, Данило працює, допомагає армії та людям. Займаємось своєю роботою, якою нас навчив батько", - сказав Кирило Кернес.

На уточнююче запитання, про те чи підтримує він стосунки з Оксаною і Родіоном Гайсинськими Кирило Кернес зазначив: "Підтримуємо".

Попри дружнє спілкування, Кирило Кернес не зміг повідомити, де зараз знаходяться його зведені брати, він припустив, що вони в Україні. "Софія навчається за кордоном. Данило, на мою думку, у Києві. Родіон, на мою думку, теж в Україні перебуває", - сказав він.

Харківський депутат від політичної сили "Блок Кернеса – Успішний Харків" Олег Каратуманов вважає, що таким чином Кирило Кернес намагається пропіаритись на смерті батька, а його дії зрежисовані. 

Нагадаємо

Раніше ми детально розповідали, хто такий Кирило Кернес та як його заяви підіграють кремлю. Крім того, дивує і його заява, що він не народжений для війни, а тому втік з України. 

Водночас із власних джерел УНН стало відомо, що Кернес регулярно зустрічається у Відні з Євгеном Мураєвим, лідером забороненої проросійської партії "Наші". Це може свідчити про те, що Кернес-молодший марить гауляйтерством.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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