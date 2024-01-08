Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

По словам Кирилла Кернеса, его отец- экс-мэр Харькова Геннадий Кернес в немецкой клинике "Шарите" якобы был почти в состоянии комы и ничего не понимал. Однако это не помешало Кириллу получить в подарок от отца 30 млн грн наличными, передает УНН.

Детали

Во время, когда Геннадий Кернес находился на лечении в Германии, его сын странным образом смог получить от него 30 млн грн наличными в подарок. Это подтверждает декларация Кирилла Кернеса за 2020 год, в которой он, кроме ценного подарка, указал, что хранит около 34,8 млн грн наличными, 82 тыс. долл. и 22,5 тыс. евро.

То есть получается, что Кернес-младший либо соврал о происхождении средств в декларации, либо говорит неправду о состоянии отца в больнице. Последнее наиболее вероятно, ведь информацию об ухудшении здоровья Геннадия Кернеса он САМ опроверг еще три года назад. Сейчас Кирилл Кернес утверждает, что в "Шарите" его отец якобы был в состоянии бреда, у него не работали конечности и он ничего не понимал. А три года назад журналистам он же заявил, что по телефону говорил с Геннадием Кернесом и его состояние было удовлетворительным.

В своих интервью Кирилл Кернес также признался, что его не было рядом с отцом в момент его смерти.

Удивляют и его "близкие дружеские отношения" с остальной семьей покойного мэра Харькова. Кернес-младший рассказывает журналистам, что общается как с женой отца Оксаной Гайсинской, так и со сводными братьями и сестрой.

"Да, я общаюсь с Даниилом, с Софией. У нас дружеские отношения. София учится, Даниил работает, помогает армии и людям. Занимаемся своей работой, которой нас научил отец", - сказал Кирилл Кернес.

На уточняющий вопрос, о том поддерживает ли он отношения с Оксаной и Родионом Гайсинскими Кирилл Кернес отметил: "Поддерживаем".

Несмотря на дружеское общение, Кирилл Кернес не смог сообщить, где сейчас находятся его сводные братья, он предположил, что они в Украине. "София учится за границей. Даниил, по моему мнению, в Киеве. Родион, по моему мнению, тоже в Украине находится", - сказал он.

Харьковский депутат от политической силы "Блок Кернеса - Успешный Харьков" Олег Каратуманов считает, что таким образом Кирилл Кернес пытается пропиариться на смерти отца, а его действия срежиссированы.

Напомним,

Ранее мы подробно рассказывали, кто такой Кирилл Кернес и как его заявления подыгрывают кремлю. Кроме того, удивляет и его заявление, что он не рожден для войны, а потому сбежал из Украины.

В то же время из собственных источников УНН стало известно, что Кернес регулярно встречается в Вене с Евгением Мураевым, лидером запрещенной пророссийской партии "Наши". Это может свидетельствовать о том, что Кернес-младший грезит гауляйтерством.