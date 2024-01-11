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Сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму на лівобережжі, ворог не припиняє безуспішні штурмові спроби - ОК "Південь"

Сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму на лівобережжі, ворог не припиняє безуспішні штурмові спроби - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 23432 перегляди

Сили оборони на півдні продовжують заходи з розширення плацдарму на лівому березі Дніпра, витримавши 11 невдалих штурмів противника за добу

Сили оборони на півдні продовжують заходи з розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра, ворог не припиняє спроб безуспішних штурмових дій - за минулу добу їх було 11, повідомили у четвер в оперативному командуванні "Південь", пише УНН.

Деталі

"Підрозділи Сил оборони у південній операційній зоні продовжують заходи з розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра. Міцно утримують позиції, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Ворог не припиняє спроб безуспішних штурмових дій. Протягом минулої бойової доби їх зафіксовано 11", - повідомили в ОК "Південь" у Facebook.

При цьому, як зазначається, щоразу, зазнаючи втрат, штурмові групи повертаються на вихідні позиції.

Водночас, окупанти ведуть аеророзвідку, продовжують тиснути артилерійськими обстрілами, застосовують ударні і інші дрони по прифронтових населених пунктах.

"Протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) противник вдень завдав ракетного удару, імовірно із застосуванням ракети "Іскандер-К", в напрямку Криворіжжя. Жертв серед населення та руйнувань немає", - повідомили в ОК "Південь".

Зазначається, що 5 FPV-дронів та 6 розривних боєприпасів спрямували окупанти по Гаврилівці, Янтарному, Садовому, Кринках та Золотій Балці на Херсонщині.

"Ворожа артилерія 8 разів була застосована саме по населених пунктах. Тричі гатили по Херсону, обстріляли Садове, Комишани, Новодмитрівку на Херсонщині, акваторію Очаківської громади та територію Куцурубської громади на Миколаївщині", - вказали в ОК "Південь".

Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Херсонщини: важкі поранення отримали цивільні мешканці населених пунктів11.01.24, 10:30 • 20718 переглядiв

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