Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левобережье, враг не прекращает безуспешные штурмовые попытки - ОК "Юг"
Силы обороны на юге продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра, выдержав 11 неудачных штурмов противника за сутки.
Суд арестовал имущество семьи и подконтрольных кампаний бизнесмена Гринкевича
Имущество львовского бизнесмена Гринкевича было арестовано после того, как его задержали за попытку подкупа следователя ГБР, а его компании обвинили в поставках некачественной продукции министерству обороны Украины.
В Международном суде ООН стартовало рассмотрение иска ЮАР о признании войны Израиля в Газе геноцидом
ЮАР просит суд принять срочные меры "для защиты от дальнейшего, серьезного и непоправимого ущерба правам палестинского народа".
российское ПВО бывает довольно мощным, но украинские воины успешно наносят удары по объектам противника - Игнат
Украинские войска успешно наносят удары по российской ПВО в Крыму, надеясь, что баллистические ракеты бросят дальнейший вызов российским возможностям.
Было бы честно использовать замороженные активы рф для восстановления Украины - президент Эстонии Карис
Эстония призывает использовать замороженные российские активы для восстановления Украины и поддерживает украинскую формулу мира.
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, говорит эксперт.
НАПК составило протокол на Шмыгаля: премьер разгласил информацию об обличителе коррупции
НАПК обвинило премьер-министра Шмыгаля в разглашении личности обличителя; дело передано в суд.
Эстония против ограничений на удары по России западным оружием - президент Эстонии
Президент Эстонии Алар Карис выступает против ограничений на использование Украиной западного оружия против России, выступая за неограниченную поддержку. Эстония обещает предоставить Украине 1,2 млрд евро помощи до 2027 года.
На следующей неделе на Давосе США хотят услышать от Зеленского четкий план ведения войны - Bloomberg
В швейцарском Давосе на следующей неделе советник президента США Джейк Салливан и Владимир Зеленский должны обсудить военную стратегию на ближайший год.
В Германии продолжаются фермерские протесты: Бундестаг предлагает аграриям переговоры
Немецкие фермеры продолжают протестовать против планов правительства сократить сельскохозяйственные субсидии.