Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левобережье, враг не прекращает безуспешные штурмовые попытки - ОК "Юг"

Силы обороны на юге продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левобережье Днепра, враг не прекращает попыток безуспешных штурмовых действий - за минувшие сутки их было 11, сообщили в четверг в оперативном командовании "Юг", пишет УНН.

Детали

"Подразделения Сил обороны в южной операционной зоне продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левобережье Днепра. Прочно удерживают позиции, нанося врагу значительные потери в живой силе и технике. Враг не прекращает попыток безуспешных штурмовых действий. За прошедшие боевые сутки их зафиксировано 11", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.

При этом, как отмечается, каждый раз, неся потери, штурмовые группы возвращаются на исходные позиции.

В то же время, оккупанты ведут аэроразведку, продолжают давить артиллерийскими обстрелами, применяют ударные и другие дроны по прифронтовым населенным пунктам.

"В течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) противник днем нанес ракетный удар, предположительно с применением ракеты "Искандер-К", в направлении Криворожья. Жертв среди населения и разрушений нет", - сообщили в ОК "Юг".

Отмечается, что 5 FPV-дронов и 6 разрывных боеприпасов направили оккупанты по Гавриловке, Янтарном, Садовом, Крынках и Золотой Балке в Херсонской области.

"Вражеская артиллерия 8 раз была применена именно по населенным пунктам. Трижды били по Херсону, обстреляли Садовое, Камышаны, Новодмитровку в Херсонской области, акваторию Очаковской громады и территорию Куцурубской громады в Николаевской области", - указали в ОК "Юг".

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