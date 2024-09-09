Сибіга закликав партнерів купувати зброю в українських виробників
Київ • УНН
Новий глава МЗС України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів купувати зброю для ЗСУ в українських виробників. Зеленський заявив про початок підземного виробництва зброї в Україні для захисту солдатів.
Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнродних партнерів купувати зброю для ЗСУ в українських виробників. За його словами, це найкращих спосіб наростити військову допомогу Україні. Про це Сибіга написав у соцмережі X, передає УНН.
Найкращий спосіб наростити військову допомогу Україні зараз – купувати зброю для наших воїнів в українських виробників. Наша оборонна промисловість розвивається швидким темпом і може виробляти значно більше за додаткових інвестицій. Це також швидше і дешевше для наших партнерів
Доповнення
Президент Володимир Зеленський заявив про початок підземного виробництва зброї в Україні для захисту солдатів при затримках поставок від партнерів. Україна також розвиває власні дрони та ракети, переносячи війну на територію росії.