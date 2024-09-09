Сибига призвал партнеров покупать оружие у украинских производителей

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров покупать оружие для ВСУ у украинских производителей. По его словам, это лучший способ нарастить военную помощь Украине. Об этом Сибига написал в соцсети X, передает УНН.

Лучший способ нарастить военную помощь Украине сейчас - покупать оружие для наших воинов у украинских производителей. Наша оборонная промышленность развивается быстрым темпом и может производить значительно больше при дополнительных инвестициях. Это также быстрее и дешевле для наших партнеров - написал Сибига.

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Президент Владимир Зеленский заявил о начале подземного производства оружия в Украине для защиты солдат при задержках поставок от партнеров. Украина также развивает собственные дроны и ракеты, перенося войну на территорию России.