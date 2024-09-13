Сибіга обговорив з главою МЗС Нігерії шлях до всеосяжного миру
Київ • УНН
Андрій Сибіга провів телефонну розмову з Юсуфом Туггаром, міністром закордонних справ Нігерії. Вони обговорили шлях до миру на основі Формули миру Зеленського та участь Нігерії у мирних зусиллях.
Глава МЗС Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Нігерії Юсуфом Туггаром, де вони обговорили шлях до всеосяжного миру на основі Формули миру. Про це повідомили у МЗС, пише УНН.
"Я мав розмову з Юсуфом Туггаром і подякував Нігерії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Україна залишається відданою своїй важливій ролі у підтримці та зміцненні продовольчої безпеки Нігерії.
Ми обговорили шлях до всеосяжного, справедливого та тривкого миру в Україні на основі Формули миру Президента Володимира Зеленського. Ми розраховуємо на участь Нігерії у цих мирних зусиллях. Ми також обмінялися думками напередодні Тижня високого рівня ГА ООН", – зазначив глава МЗС України.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з новопризначеною міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард з якою обговорили питання оборонної допомоги.