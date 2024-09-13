Сибига обсудил с главой МИД Нигерии путь к всеобъемлющему миру

Глава МИД Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Нигерии Юсуфом Туггаром, где они обсудили путь к всеобъемлющему миру на основе Формулы мира. Об этом сообщили в МИД, пишет УНН.

«Я разговаривал с Юсуфом Туггаром и поблагодарил Нигерию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина остается преданной своей важной роли в поддержке и укреплении продовольственной безопасности Нигерии.

Мы обсудили путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине на основе Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Мы рассчитываем на участие Нигерии в этих мирных усилиях. Мы также обменялись мнениями накануне Недели высокого уровня ГА ООН», - отметил глава МИД Украины.

Напомним

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард с которой обсудили вопросы оборонной помощи.