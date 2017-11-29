SWIFT попередила банки про підвищення загрози кібер-пограбувань

ukru
14:09 • 26059 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 35764 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 70388 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 61709 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 69561 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 115448 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 112079 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 119630 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 176650 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 111239 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.5 м/с
36 %
750 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 143054 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 181159 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 107083 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 129306 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

09:33 • 92484 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 23041 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 70326 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 129282 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 176628 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 181140 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 18784 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 44877 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 129807 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 120036 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 150976 перегляди
Актуальне
SWIFT попередила банки про підвищення загрози кібер-пограбувань

SWIFT попередила банки про підвищення загрози кібер-пограбувань

Київ • УНН

 • 16005 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. SWIFT, глобальна система обміну повідомленнями, яка використовується для переведення трильйонів доларів щодня, попередило банки в середу про те, що загроза кібер-пограбувань зростає, оскільки хакери використовують все більш складні інструменти і методи для нових атак, передає УНН з посиланням на Reuters.

Розташоване в Брюсселі SWIFT закликає банки посилити безпеку комп'ютерів, що використовуються для переказу грошей, особливо після того, як Бангладешський банк втратив 81 млн доларів під час кібер-пограбування в лютому 2016 року, яке здійснили через комп'ютери центрального банку, використовувані для переміщення коштів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хакери вкрали в українського банку 1 млн доларів

У новому попередженні на 16 сторінок, написаному спільно з підрозділом кібербезпеки BAE Systems Plc, докладно описані деякі нові методи, якими користувалися хакери.

"Противники підвищили рівень своїх знань. Жодна з систем не може вважатися абсолютно надійною або несприйнятливою до атаки", - заявили в SWIFT.

SWIFT відмовилось розповідати про кількість атак, ідентифікувати жертв або сказати, скільки грошей було вкрадено. Проте, подробиці про деякі випадки стали загальнодоступними.

Наприклад, центральне інформаційне агентство Тайваню минулого місяця повідомило, що Далекосхідний міжнародний банк втратив 500 тисяч доларів через кібер-пограбування. BAE пізніше сказав, що атака була почата північнокорейської групою хакерів, відомою як "Лазар" (Lazarus), яка, на думку багатьох компаній в області кібербезпеки, стояла за бангладешською справою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Користувачі Uber підозрюють російських хакерів у зломі акаунтів

У новому звіті описується атака на невказаний банк. Хакери провели кілька місяців в мережі одного з клієнтів, готуючись до можливої ​​атаки, вкравши облікові дані користувача і моніторячи операції банку, використовуючи програмне забезпечення, яке записувало натискання клавіш на комп'ютері і робило скріншоти, йдеться в звіті.

Почавши атаку посеред ночі, хакери встановили додаткові шкідливі програми, які дозволили їм змінювати програмне забезпечення для обміну повідомленнями, щоб вони могли обходити протоколи для підтвердження особи власника комп'ютера, згідно зі звітом.

Хакери потім замовляли платежі, відправлені в банки в інших країнах, копіюючи попередньо відформатовані платіжні вимоги в програмне забезпечення для обміну повідомленнями, згідно зі звітом.

Після того, як хакери завершили тригодинну операцію, вони спробували приховати свої сліди, видаливши записи про свою діяльність. Вони також спробували відволікти групу безпеки банку, заразивши десятки інших комп'ютерів, заблокувавши документи, і вимагаючи викуп за ключ шифрування, йдеться в звіті.

Хоча SWIFT не повідомило, скільки грошей було вкрадено, але зазначило, що банк швидко визначив шахрайські платежі і домовився про заморожування викрадених коштів.

Нагадаємо, Нацполіція почала операцію з виявлення інтернет-шахраїв.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології
Tesla
$278.61
Brent
$72.96
Bitcoin
$86,704.40
S&P 500
$5,706.63
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,079.94
Ethereum
$2,009.75