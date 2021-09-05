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Святкування Рош га-Шана в Умані: ізраїльські поліцейські приступили до несення служби

Київ • УНН

 • 22467 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Одинадцять ізраїльських поліцейських, які прибули на святкування Рош га-Шана в Умані для допомоги українським правоохоронцям, приступили до несення служби. Про це в коментарі УНН повідомила начальниця сектору комунікації ГУНП в Черкаській області Зоя Вовк.

Цитата

“Ізраїльські поліцейські прибули до Умані 3 вересня. Вчора, було шикування, доведені начальником ГУНП в Черкаській області Михайлом Куратченком завдання та основні моменти щодо забезпечення громадського порядку в районі паломництва, після чого ізраїльські поліцейські приступили до несення служби”, — повідомила Вовк.

Деталі

Речниця відзначила, що громадський порядок та безпеку під час святкування Рош га-Шана в Умані, забезпечують 600 поліцейських та 200 військовослужбовців Національної гвардії України. Порушень порядку поки, що не фіксували.

Доповнення

Настання нового 5 782 року за юдейським календарем почнуть святкувати увечері 6 вересня 2021 року. Святкування триватимуть до вечора 8 вересня.

Цього року до України на Рош га-Шана очікується прибуття до 50 тисяч хасидів.

Щоб на тлі коронавірусу свято було безпечним, головний санітарний лікар України Ігор Кузін затвердив постанову із протиепідемічними заходами під час міжнародного паломництва, оскільки минулого року хасиди в Умані порушували карантинні обмеження.

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