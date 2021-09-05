Празднование Рош га-Шана в Умани: израильские полицейские приступили к несению службы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Одиннадцать израильских полицейских, прибывших на празднование Рош га-Шана в Умани для помощи украинским правоохранителям, приступили к несению службы. Об этом в комментарии УНН сообщила начальник сектора коммуникации ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк.
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"Израильские полицейские прибыли в Умань 3 сентября. Вчера, было построение, доведены начальником ГУНП в Черкасской области Михаилом Куратченко задачи и основные моменты по обеспечению общественного порядка в районе паломничества, после чего израильские полицейские приступили к несению службы", - сообщила Волк.
Детали
Пресс-секретарь отметила, что общественный порядок и безопасность во время празднования Рош га-Шана в Умани, обеспечивают 600 полицейских и 200 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Нарушений порядка пока не фиксировали.
Дополнение
Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю начнут праздновать вечером 6 сентября 2021 года. Празднования продлятся до вечера 8 сентября.
В этом году в Украину на Рош ха-Шана ожидается прибытие до 50 тыс. хасидов.
Чтобы на фоне коронавируса праздник был безопасным, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин утвердил постановление с противоэпидемических мероприятий во время международного паломничества, поскольку в прошлом году хасиды в Умани нарушали карантин.