Святкували повернення з Польщі і похворіли на коронавірус: у Малині встановлюють пункти пропуску

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. З 10 квітня на в’їздах та виїздах з міста Малин запрацюють тимчасові пункти пропуску та контролю, а також збільшиться кількість патрульних. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області Сергій Крупєй, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

“Відтак до роботи у м. Малині готуються 7 тимчасових пунктів пропуску та контролю: по вулицях Бондарика, Вінніченка, Приходька, Гагаріна, на перехрестях Суворова-Грищенка, Танкистів-Кантимирінців — Городищанської, та у с. Малинівці”, — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що для забезпечення роботи пунктів, окрім працівників місцевого відділку поліції, залучаються додаткові підрозділи Головного управління НП, нацгвардійці та медичні працівники.

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“Завдання тимчасових пунктів пропуску та контролю, у першу чергу, превентивна та роз’яснювальна робота з громадянами, моніторинг осіб, що пересуваються транспортними засобами, а також проведення температурного контролю у водіїв та пасажирів з метою виявлення потенційно хворих”, — зазначив начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області Сергій Крупєй.

Зазначається, що у місті збільшується кількість щоденних піших та автопатрулів: працюватиме ще 6 додаткових із числа приданих сил поліції та нацгвардійців.

Як раніше повідомляв УНН, у Малині зібралась компанія, щоб відсвяткувати приїзд свого товариша з-за кордону, внаслідок чого стався спалах коронавірусної інфекції — 8 осіб захворіло на COVID-19.

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