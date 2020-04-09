Святкували повернення з Польщі і похворіли на коронавірус: у Малині встановлюють пункти пропуску

КИЇВ. 9 квітня. УНН. З 10 квітня на в’їздах та виїздах з міста Малин запрацюють тимчасові пункти пропуску та контролю, а також збільшиться кількість патрульних. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області Сергій Крупєй, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.