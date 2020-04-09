Праздновали возвращение из Польши и заболели коронавирусом: в Малине устанавливают пункты пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. С 10 апреля на въездах и выездах из города Малин заработают временные пункты пропуска и контроля, а также увеличится количество патрульных. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
"Следовательно к работе в г. Малине готовятся 7 временных пунктов пропуска и контроля: по улицам Бондарика, Винниченко, Приходько, Гагарина, на перекрестках Суворова-Грищенко, Танкистов-Кантимиринцев - Городищанское, и в с. Малинивци", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что для обеспечения работы пунктов, кроме работников местного отделения полиции, привлекаются дополнительные подразделения Главного управления НП, нацгвардейцы и медицинские работники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бердичев и Малин могут ограничить на въезд и выезд - ОГА
"Задача временных пунктов пропуска и контроля, в первую очередь, превентивная и разъяснительная работа с гражданами, мониторинг лиц, передвигающихся транспортными средствами, а также проведение температурного контроля у водителей и пассажиров с целью выявления потенциально больных", - отметил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей.
Отмечается, что в городе возростет количество ежедневных пеших и автопатрулей: будет работать еще 6 дополнительных из числа приданных сил полиции и нацгвардейцев.
Как ранее сообщал УНН, в Малине собралась компания, чтобы отпраздновать приезд своего товарища из-за границы, в результате чего произошла вспышка коронавирусной инфекции - 8 человек заболели COVID-19.