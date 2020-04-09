Праздновали возвращение из Польши и заболели коронавирусом: в Малине устанавливают пункты пропуска

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. С 10 апреля на въездах и выездах из города Малин заработают временные пункты пропуска и контроля, а также увеличится количество патрульных. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Следовательно к работе в г. Малине готовятся 7 временных пунктов пропуска и контроля: по улицам Бондарика, Винниченко, Приходько, Гагарина, на перекрестках Суворова-Грищенко, Танкистов-Кантимиринцев - Городищанское, и в с. Малинивци", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для обеспечения работы пунктов, кроме работников местного отделения полиции, привлекаются дополнительные подразделения Главного управления НП, нацгвардейцы и медицинские работники.

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"Задача временных пунктов пропуска и контроля, в первую очередь, превентивная и разъяснительная работа с гражданами, мониторинг лиц, передвигающихся транспортными средствами, а также проведение температурного контроля у водителей и пассажиров с целью выявления потенциально больных", - отметил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей.

Отмечается, что в городе возростет количество ежедневных пеших и автопатрулей: будет работать еще 6 дополнительных из числа приданных сил полиции и нацгвардейцев.

Как ранее сообщал УНН, в Малине собралась компания, чтобы отпраздновать приезд своего товарища из-за границы, в результате чего произошла вспышка коронавирусной инфекции - 8 человек заболели COVID-19.

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