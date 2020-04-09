Праздновали возвращение из Польши и заболели коронавирусом: в Малине устанавливают пункты пропуска

КИЕВ. 9 апреля. УНН. С 10 апреля на въездах и выездах из города Малин заработают временные пункты пропуска и контроля, а также увеличится количество патрульных. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.