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Бердичів та Малин можуть обмежити на в’їзд і виїзд - ОДА

Бердичів та Малин можуть обмежити на в’їзд і виїзд - ОДА

Київ • УНН

 • 28281 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. До міст Бердичів та Малин у Житомирській області, де зафіксовано найбільше випадків коронавірусу, можуть обмежити в’їзд та виїзд. Рішення приймається. Про це під час брифінгу повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент УНН.

“Сьогодні в Малині, де в нас найбільше виявлено фактів (коронавірусу —ред.), працює комісія ТЕБ та НС, та працює заступник голови ОДА Володимир Федоренко та начальник ГУНП. Вони зараз вивчають повністю ситуацію по дотриманню норм карантину, і будемо на комісії приймати рішення про можливе взяття міст Малин і Бердичів навіть у санітарне кільце з абсолютним обмеженням в’їзду та виїзду до цих міст”, — сказав Бунечко.

Так, за його словами, комісія прийме відповідне рішення після заслуховування доповіді про ситуацію в Малині.

Додамо, що раніше голова ОДА озвучував інформацію про можливі 7 блокпостів навколо Малина. Щодо Бердичева, кількість необхідних постів там зараз прораховує поліція області.

Нагадаємо, що у Житомирській області вже зафіксовано 27 випадків COVID-19.

Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу у Малинському (8) та Бердичівському (7) районах.

В Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них летальні.

Українські Національні Новини

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