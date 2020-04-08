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На Житомирщині вже 27 підтверджених випадків COVID-19

На Житомирщині вже 27 підтверджених випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Житомирській області вже зафіксовано 27 випадків COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

"Станом на 10:00 08 квітня 2020 року на Житомирщині лабораторно підтверджені 27 випадків COVID-19“,- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нові випадки захворювання виявлені у:

• Житомирі — 2 (жінка 67 років та чоловік 65 років),
• Черняхівському районі — 1 (жінка 83 роки),
• Малинському районі — 4 (чоловік 52 роки, жінка 45 років, чоловік 56 років, жінка 57 років),
• у Бердичівському районі — 3 (жінка 76 років, жінка 79 років, жінка 45 років),
• Коростенському районі — 2 (жінка 47 років, жінка 40 років),
• Житомирському районі — 1 (жінка 78 років).

“Найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 у Малинському (8) та Бердичівському (7) районах”, — зазначається в повідомленні.

Також за інформацією лабораторного центру, всього з 29 січня 2020 року — станом на 9:00 8 квітня 2020 року до вірусологічної лабораторії надійшло 127 проб біоматеріалу. З них у 27-ми — результат позитивний (виділено COVID-19), у 97 пробах —результат негативний (COVID-19 не виділено), 3 проби — в роботі.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них летальні.

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