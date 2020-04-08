В Житомирской области уже 27 подтвержденных случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Житомирской области уже зафиксировано 27 случаев COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.
“По состоянию на 10:00 8 апреля 2020 года в Житомирской лабораторно подтверждены 27 случаев COVID-19”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что новые случаи заболевания выявлены в:
• Житомире — 2 (женщина 67 лет и мужчина 65 лет),
• Черняховском районе — 1 (женщина 83 лет),
• Малинском районе — 4 (мужчина 52 лет, женщина 45 лет, мужчина 56 лет, женщина 57 лет),
• в Бердичевском районе — 3 (женщина 76 лет, женщина 79 лет, женщина 45 лет),
• Коростенском районе — 2 (женщина 47 лет, женщина 40 лет),
• Житомирском районе — 1 (женщина 78 лет).
“Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Малинском (8) и Бердичевском (7) районах”, — отмечается в сообщении.
Также по информации лабораторного центра, всего с 29 января 2020 года — по состоянию на 9:00 8 апреля 2020 в вирусологической лаборатории поступило 127 проб биоматериала. Из них в 27-ми — результат положительный (выделен COVID-19), в 97 пробах — результат отрицательный (COVID-19 не выделены), 3 пробы — в работе.
Напомним, в Украине зафиксировано 1668 случаев COVID-19, 52 из них летальные.