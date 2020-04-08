Бердичев и Малин могут ограничить на въезд и выезд - ОГА

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В города Бердичев и Малин в Житомирской области, где зафиксировано больше всего случаев коронавируса, могут ограничить въезд и выезд. Решение принимается. Об этом во время брифинга сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает корреспондент УНН.