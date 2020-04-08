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Бердичев и Малин могут ограничить на въезд и выезд - ОГА

Бердичев и Малин могут ограничить на въезд и выезд - ОГА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. В города Бердичев и Малин в Житомирской области, где зафиксировано больше всего случаев коронавируса, могут ограничить въезд и выезд. Решение принимается. Об этом во время брифинга сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает корреспондент УНН.

“Сегодня в Малине, где у нас больше выявлено фактов (коронавируса — ред.), работает комиссия ТЭБ и ЧС, и работает заместитель председателя ОГА Владимир Федоренко и начальник ГУНП. Они сейчас изучают полностью ситуацию по соблюдению норм карантина, и будем на комиссии принимать решение о возможном взятии городов Малин и Бердичев даже в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въезда и выезда в эти города”, — сказал Бунечко.

Так, по его словам, комиссия примет соответствующее решение после заслушивания доклада о ситуации в Малине.

Добавим, что ранее председатель ОГА озвучивал информацию о возможных 7 блокпостах вокруг Малина. Касательно Бердичева, количество необходимых постов там сейчас просчитывает полиция области.

Напомним, что в Житомирской области уже зафиксировано 27 случаев COVID-19.

Самая количество подтвержденных случаев коронавируса в Малинском (8) и Бердичевском (7) районах.

В Украине зафиксировано 1668 случаев COVID-19, 52 из них летальные.

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