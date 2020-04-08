У Малині компанія "відсвяткувала" повернення товариша з Польщі: 8 осіб з COVID-19 - ОДА

КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Житомирщині загалом зафіксували вже 27 інфікованих коронавірусом: за добу загальна кількість зросла майже вдвічі. Виявляють інфекцію вже переважно не у тих, хто був за кордоном, а у контактних осіб. Про це повідомив на брифінгу голова ОДА Віталій Бунечко, передає кореспондент УНН.