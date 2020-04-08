У Малині компанія "відсвяткувала" повернення товариша з Польщі: 8 осіб з COVID-19 - ОДА

ukru
16:58 • 70411 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 143263 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 241498 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 243556 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 242719 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 228540 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 198322 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185737 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146025 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150163 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
 м/с
64 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 152819 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 158818 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 138331 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 262780 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 70175 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 241500 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 243558 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 242721 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 228540 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 198322 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 70175 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 22802 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 138331 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 152819 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112644 перегляди
Актуальне
У Малині компанія "відсвяткувала" повернення товариша з Польщі: 8 осіб з COVID-19 - ОДА

У Малині компанія "відсвяткувала" повернення товариша з Польщі: 8 осіб з COVID-19 - ОДА

Київ • УНН

 • 32208 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Житомирщині загалом зафіксували вже 27 інфікованих коронавірусом: за добу загальна кількість зросла майже вдвічі. Виявляють інфекцію вже переважно не у тих, хто був за кордоном, а у контактних осіб. Про це повідомив на брифінгу голова ОДА Віталій Бунечко, передає кореспондент УНН.

"Вчора на Житомирщині зафіксовано 13 нових фактів коронавірусу. Це практично вдвічі збільшили кількість хворих, від вчорашнього дня - у нас 27 хворих. Крім того, сьогодні перевіряються 22 підозри на коронавірус. Ми маємо ситуацію, що це не люди, які привезли цю біду з-за кордону, а це контактні особи, які контактували з тими, хто приїхав з-за кордону. У Малині зібралась компанія, щоб відсвяткувати приїзд свого товариша з-за кордону і зараз ми маємо спалах... ми маємо 8 випадків у Малині", - повідомив Бунечко.

Повідомляється, що чоловік, з яким контактували товариші, повернувся з Польщі. Наразі перевіряють та встановлюють повне коло осіб.

Начальник управління охорони здоров’я ОДА Микола Суслик підтвердив, що зараз дійсно "палають" Малин і Бердичів.

"Це все контактні (особи - ред.), і по районах у нас вже поодинокі випадки контактних, які не виїжджали закордон, а контактували з іншими. Наразі двоє важких у стаціонарі: це Бердичів та Малин. Вони на кисні, є підвищена температура, двобічна пневмонія і вони потребують стаціонарного лікування", - розповів Суслик.

Нагадаємо, що найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 у Малинському (8) та Бердичівському (7) районах Житомирщини.

В Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них - летальні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,532.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,979.48