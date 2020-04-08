У Малині компанія "відсвяткувала" повернення товариша з Польщі: 8 осіб з COVID-19 - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Житомирщині загалом зафіксували вже 27 інфікованих коронавірусом: за добу загальна кількість зросла майже вдвічі. Виявляють інфекцію вже переважно не у тих, хто був за кордоном, а у контактних осіб. Про це повідомив на брифінгу голова ОДА Віталій Бунечко, передає кореспондент УНН.
"Вчора на Житомирщині зафіксовано 13 нових фактів коронавірусу. Це практично вдвічі збільшили кількість хворих, від вчорашнього дня - у нас 27 хворих. Крім того, сьогодні перевіряються 22 підозри на коронавірус. Ми маємо ситуацію, що це не люди, які привезли цю біду з-за кордону, а це контактні особи, які контактували з тими, хто приїхав з-за кордону. У Малині зібралась компанія, щоб відсвяткувати приїзд свого товариша з-за кордону і зараз ми маємо спалах... ми маємо 8 випадків у Малині", - повідомив Бунечко.
Повідомляється, що чоловік, з яким контактували товариші, повернувся з Польщі. Наразі перевіряють та встановлюють повне коло осіб.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Микола Суслик підтвердив, що зараз дійсно "палають" Малин і Бердичів.
"Це все контактні (особи - ред.), і по районах у нас вже поодинокі випадки контактних, які не виїжджали закордон, а контактували з іншими. Наразі двоє важких у стаціонарі: це Бердичів та Малин. Вони на кисні, є підвищена температура, двобічна пневмонія і вони потребують стаціонарного лікування", - розповів Суслик.
Нагадаємо, що найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 у Малинському (8) та Бердичівському (7) районах Житомирщини.
В Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них - летальні.