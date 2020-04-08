В Малине компания "отпраздновала" возвращение товарища из Польши: 8 человек с COVID-19 - ОГА

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Житомирской области в целом зафиксировали уже 27 инфицированных коронавирусом: за сутки общее количество возросло почти вдвое. Обнаруживают инфекцию уже в основном не у тех, кто был за границей, а у контактных лиц. Об этом сообщил на брифинге глава ОГА Виталий Бунечко, передает корреспондент УНН.