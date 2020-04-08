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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Малине компания "отпраздновала" возвращение товарища из Польши: 8 человек с COVID-19 - ОГА

В Малине компания "отпраздновала" возвращение товарища из Польши: 8 человек с COVID-19 - ОГА

Киев  •  УНН

 • 32207 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Житомирской области в целом зафиксировали уже 27 инфицированных коронавирусом: за сутки общее количество возросло почти вдвое. Обнаруживают инфекцию уже в основном не у тех, кто был за границей, а у контактных лиц. Об этом сообщил на брифинге глава ОГА Виталий Бунечко, передает корреспондент УНН.

"Вчера в Житомирской области зафиксировано 13 новых фактов коронавируса. Это практически вдвое увеличило количество больных, от вчерашнего дня - у нас 27 больных. Кроме того, сегодня проверяются 22 подозрения на коронавирус. Мы имеем ситуацию, что это не люди, которые привезли эту беду з-за рубежа, а это контактные лица, контактировавшие с теми, кто приехал из-за границы. В Малине собралась компания, чтобы отпраздновать приезд своего товарища из-за рубежа и сейчас мы имеем вспышку... мы имеем 8 случаев в Малине", - сообщил Бунечко.

Сообщается, что мужчина, с которым контактировали товарищи, вернулся из Польши. Сейчас проверяют и устанавливают полный круг лиц.

Начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик подтвердил, что сейчас действительно "горят" Малин и Бердичев.

"Это все контактные (лица - ред.), и по районам у нас уже единичные случаи контактных, которые не выезжали за границу, а контактировали с другими. Сейчас двое тяжелых в стационаре: это Бердичев и Малин. Они на кислороде, есть повышенная температура, двусторонняя пневмония и они нуждаются в стационарном лечении", - рассказал Суслик.

Напомним, что наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Малинском (8) и Бердичевском (7) районах Житомирской области.

В Украине зафиксировано 1668 случаев COVID-19, 52 из них - летальные.

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